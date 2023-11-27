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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر انخفاض خلال عام.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب الفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، متوجهاً نحو أكبر انخفاض شهري له خلال عام، متأثراً بتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يبدأ في خفضها بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، 0.2% إلى 103.20 ويتجه صوب خسارة شهرية تزيد عن 3%، وهو أسوأ أداء له منذ نوفمبر 2022.

وقال آمو ساهوتا، مدير شركة كلاريتي إف إكس لاستشارات الصرف الأجنبي: “من الناحية الفنية، تسبب مؤشر الدولار في أضرار كافية على مدى الأسبوعين الماضيين للإشارة بالفعل إلى انهيار. لذلك، وصل الدولار إلى ذروته ونتطلع الآن إلى دولار أكثر ليونة”.

وأضاف: “لكن علينا أن نكون حذرين هنا. إذا كنت متشددًا للغاية بشأن التوقعات الضعيفة للدولار، وذلك في المقام الأول لأنك تعتقد أن أسعار الفائدة الأمريكية سيتم تخفيضها، فسيكون لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يقوله حول ذلك”.

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وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرصة بنسبة 23٪ تقريبًا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر من شهر مارس، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

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