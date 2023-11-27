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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

يد الأهلي والزمالك
يد الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة اليد في مصر والوطن العربي ، مواجهة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة عشرة بختام الدور الأل لدوري المحترفين.

الأهلي يدخل اللقاء من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الصدارة حيث أنه متربع على عرش الجدول برصيد 42 نقطة فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 38 نقطة ويأمل أيضا في مواجهة الثلاثاء أن يفوز لتقليص الفارق مع المارد الأحمر.

الجدير بالذكر أن الأهلي والزمالك بينهما مباراة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات

موعد مباراة الأهلي والزمالك الجديد

وتغير موعد إقامة اللقاء بين الأهلي والزمالك في دوري اليد للمحترفين ، حيث كان من المفترض أن يكون في السادسة مساء على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، إلا أن الموعد تم تعديله ليصبح في الثامنة مساء بدلا من السادسة

يد الاهلي والزمالك
يد الاهلي والزمالك

القنوات الناقلة لمباراة يد الأهلي والزمالك

ولعشاق كرة اليد ، تبث مباراة الأهلي والزمالك في دوري اليد للمحترفين على فضائية أون تايم سبورتس 2 بتعليق خالد خيري ، على القمر الصناعي: نايل سات ، التردد: 11861، عامل تصحيح الخطأ: 4/3 ، معدل الترميز: 27500 ، الاستقطاب: عمودي.

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ترتيب جدول دوري اليد للمحترفين قبل الجولة الـ15

1- الأهلي برصيد 42 نقطة

2-  الزمالك برصيد 38 نقطة

3- البنك الأهلى برصيد 37 نقطة 

4- طلائع الجيش برصيد 30 نقطة 

5- سبورتنج برصيد 27 نقطة

يد الاهلي والزمالك 2
يد الاهلي والزمالك 2

وتشهد الجولة الـ 15 لقاءات قوية بخلال لقاء القمة بين كل من: الطيران مع الزهور  طلائع الجيش مع المعادى و هليوبوليس مع العبور و سبورتنج مع سموحة و البنك الأهلى مع الشمس و الجزيرة مع أصحاب الجياد و الأوليمبى مع الترسانة .

 

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