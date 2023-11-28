سخرية من إيلون ماسك بعد زيارته لـ إسرائيل | فيديو

ظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يزور اسرائيل بعد موافقته على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال زيارة إحدى المستوطنات داخل قطاع غزة، وهو مرتديًا السترة الواقية للرصاص بشكل خاطئ

الظهور اللافت والغريب للملياردير الامريكي أثار السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد موقفه من العملية الاسرائيلية في قطاع غزة والتي شنتها اسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، وبعد تصريحاته الأخيرة بشأن مساعدة أهالي غزة

أثار ماسك الاستغراب بينما كان يسير بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو خافضا لرأسه، ويسير متفقدًا الأماكن، خلال زيارته لـ مستوطنة “كفار عزة” باعتبارها من المستوطنات الإسرائيلية، الأكثر تأثرا بهجوم الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

