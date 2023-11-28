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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال أحمد عبد القادر لسموحة.. تفاصيل

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على حقيقة انتقال لاعب الأهلي الي فريقه، عبر فيسبوك.

وكتب: "احمد عبد القادر لاعب دولي كبير . ونادي سموحة يسعده ان يكون موجود في صفوف فريقنا الكروي لكن هذا الكلام غير وارد علي الاطلاق".

الأهلي يواجه سموحة 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

 

 

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