وكيل صحة القليوبية يتابع أعمال التطوير بمستشفى بنها التعليمي

قام الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة بجولة تفقدية بمستشفى بنها التعليمي لمُتابعة أعمال التطوير ، حيث قام بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ والذي يضم عدد 19 سرير للتعامل مع الحالات الباردة والحالات الطارئة وتلاحظ تواجد الطاقم الطبي ، كما اطمأن وكيل الوزارة علي توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.



وأكد الجزار علي الدكتور محمد فاروق مدير المستشفي بضرورة تكثيف ومضاعفة القوي البشرية بالطوارئ خاصة وقت الذروة ، كما أكد علي ضرورة عمل الإسعافات الأولية لكافة مترددي الطوارئ لحين التنسيق والترتيب مع هيئة الإسعاف وغرفة الطوارئ الفرعية.



وأثناء المرور تابع وكيل الوزارة مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفي والتى يتكون من 6 مباني ، مؤكدا على أهمية مستشفى بنها التعليمى كواحدة من أهم المستسفيات التي تتميز بطابع خاص للتعامل مع حالات الطوارئ والحوادث ، بالإضافة إلي دورها الفعال فى المشاركة فى إنهاء المشروع الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار بين تخصصات القلب و الرمد و المخ و الاعصاب و الأورام والعظام.