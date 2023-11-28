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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طارق عبد العزيز آخرهم .. الأزمات القلبية تخطف المشاهير

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

خلال الفترة الأخيرة، توفي العديد من مشاهير الفن بعد إصابتهم بمضاعفات حادة ناتجة عن حدوث مشكلات بالقلب، وانتهت حياتهم بأزمة قلبية تعرضوا لها بشكل مفاجئ، وكان آخرهم الفنان طارق عبد العزيز والذي لم يكن الفنان الوحيد الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد إصابته بالسكتة القلبية، عقب إصابته بالتشجنات،وتوقف عضلة القلب في "لوكشين" تصوير مسلسل "بقينا اتنين" نرصد أبرز هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا بسبب الأزمات القلبية .


نجم مسرح مصر :

كما رحل  نجم مسرح مصر محمد بطاوي، الذي اشتهر بخفة ظله ودمه الخفيف على المسرح، جعلته يأخذ مكانة سريعة في قلوب محبيه، وفوجئ الجميع بخبر وفاته،  نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وتوفى داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكانت الأزمة القلبية هي السبب وراء رحيل نجم مسرح مصر، الذي مات في مقتبل العمر ولم يمر سوى وقت قصير على زواجه.

 

محمد بطاوي 


مصطفى درويش:

رحل ايضا خلال الفترة الاخيرة الفنان مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عامًا نتيجة توقف في عضلة القلب بشكل مفاجيء ..
ومصطفى درويش من مواليد  11 يناير 1980 - 1 مايو 2023 وشارك في أعمال درامية وسينمائية

الفنان مصطفى درويش


احمد قنديل:

رحل الفنان أحمد قنديل عن عمر ناهز الـ 36 عاما،
حيث كان خبر وفاته صدمة لجميع أصدقائه ومحبيه، وكان سبب وفاة أحمد قنديل بشكل مفاجئ سببها سكتة قلبية مفاجئة، بسبب حزنه الكبير على والدته ،فلم يتحمل قنديل وفاتها.

احمد قنديل 


الشاعر ناصر الجيل:

توفى الشاعر الغنائي ناصر الجيل، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 48 عاما.
وناصر الجيل شاعر وكاتب غنائي، تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي .

الشاعر ناصر الجيل


الفنان عمرو سمير:

الفنان عمرو سمير توفي عن عمر، 33 عامًا، جراء أزمة قلبية مفاجئة خلال قضائه عطلة في إسبانيا، ورحل أثناء نومه بعد إصابته بسكتة قلبية.

عمرو سمير

 

الملحن أحمد الحجار:


توفي الموسيقار أحمد الحجار في 4 من يناير عام 2022 أثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، وذلك حسبما أعلنت مصادر مقربة منه..وقالت مصادر مقربة من عائلة الحجار إن وفاة الفنان أحمد الحجار جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء مشاهدته التليفزيون فى المنزل.

الملحن أحمد الحجار
وفاة المشاهير الازمة القلبية مشكلات بالقلب الفنان طارق عبد العزيز الفنان مصطفى درويش الملحن أحمد الحجار

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