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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل سلسلة مؤتمراته الجماهيرية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي

صدى البلد

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد السيد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "انزل شارك مصر الأهم". 

جاء ذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ وأسيوط.

حيث تم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بالإضافة لتوعية المواطنين و حثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة والإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة مؤتمرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في لفترة رئاسية جديدة.

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