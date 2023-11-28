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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقعات بخفض الفائدة الأمريكية في عام 2024

سعر الفائدة
سعر الفائدة

يضع متداول واحد على الأقل في سوق الخيارات خطط تعاملاته بناء على توقع بخفض يصل إلى 250 نقطة أساس لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، فان الرهانات، التي يتم إجراؤها عبر ما يسمى بعقود خيارات "سوفر"، والذي يعد مرجعاً لسعر التمويل المضمون لليلة واحدة، يمكن أن تنتج عنها أرباح إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى حوالي 3% بحلول سبتمبر من العام المقبل. 

ويبلغ القسط المدفوع على عقد الخيار حوالي 13 مليون دولار، ويظهر تحليل سيناريو خيارات "بلومبرغ" أنه يمكن تحقيق ربح بقيمة 200 مليون دولار إذا انخفض مؤشر "سوفر" إلى 2%.

في حين أن قليلين هم من يتوقعون حدوث الرهان الاستثنائي، إلا أن هذا النوع من التجارة دليل على الارتفاع الطفيف في نشاط المشتقات الخاصة بالمؤشر، والتي تتماشى بشكل وثيق مع توقعات سياسة البنك المركزي المستقبلية. 

وبينما تم إغلاق بعض الصفقات السابقة، يقوم المتداولون الآن بزيادة هذه المراهنات في اتجاه حدوث سياسة نقدية تيسيرية بشكل أعمق خلال العام المقبل.

ويزيد المتداولون الرهانات الكبيرة على خفض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، متوقعين عدة تخفيضات للفائدة الأميركية. وتشير بيانات مواقع العقود الآجلة الصادرة عن لجنة تداول السلع، أمس الإثنين، إلى أن صافي مشتريات صناديق التحوط لعقود "سوفر" ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد خلال الأسبوع الماضي.

في حين أن الرغبة في التداول الأساسي - حيث تشتري أو تبيع صناديق التحوط عقوداً آجلة مقابل أدوات نقدية - قد تعكس على الأقل جزئياً بعضاً من التوجهات، إلا أن تدفقات الأموال في عقود التداول الآجل "سوفر"، تضمنت مشترياً ضخماً لـ40,000 عقد تستحق في ديسمبر 2023، وهو موقف يعود بالفائدة على المتداولين، حيث يقومون، تقريباً، بتسعير كل الاحتمالات لرفع الفائدة في ديسمبر.

من المؤكد أن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي غير وارد في أذهان المتداولين في الوقت الحالي، كما أن الإجماع هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، وليس فقط بما يصل إلى 250 نقطة أساس. تظهر بيانات عقود المقايضة أن المستثمرين يقومون بتسعير تخفيض أسعار الفائدة بنحو 95 نقطة أساس من اجتماع يناير وحتى نهاية العام المقبل.

الفائدة الاحتياطي الفيدرالي سوفر التمويل المضمون بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة

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