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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سيغلب iPhone.. تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج Galaxy S24 الرائد

سيغلب iPhone..تسريبات
سيغلب iPhone..تسريبات تكشف عن هاتف سامسونج G

سيتم إطلاق سلسلة Galaxy S24 التي طال انتظارها من Samsung ، والتي تشمل Galaxy S24 و Galaxy S24 + و Galaxy S24 Ultra ، على مستوى العالم في 17 يناير 2024 ، وفقًا لتقرير حصري من The Elec.

من ناحية أخرى ، تقدمت الشركة المصنعة في كوريا الجنوبية بطلبات للحصول على علامات تجارية لأجهزة تبعد حوالي عامين ، مثل Galaxy Z Fold 7 و Galaxy S25 ، بالإضافة إلى الأجهزة التي سيتم إصدارها في غضون أشهر قليلة.

في الأشهر العديدة الماضية ، تقدمت الشركة أيضًا بطلبات للحصول على علامات تجارية لفئات منتجات إضافية ، مثل النظارات AR والخواتم الذكية.

Galaxy S24 هاتف AI بعد أن كشف SamMobile عن نوايا Samsung للتركيز على الذكاء الاصطناعي مع هاتفها الرائد القادم ، أكدت الشركة الخبر من خلال الكشف عن تجربة Galaxy AI ، والتي سيتم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S24 وتتضمن مجموعة متنوعة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

عثرت Galaxy Club ، وهو موقع ويب هولندي ، على عدد من التطبيقات الأخرى في عدة دول ، كشف أحدها أنه سيتم إطلاق Galaxy S24 كهاتف ذكاء اصطناعي AI. 
وقد سجلت العلامة التجارية علامات تجارية لعناوين مثل AI Phone و AI Smartphone لإظهار مدى جديتها بشأن كل شيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

تهدف الشركة أيضًا إلى الحصول على علامات تجارية للتلفزيونات وشاشات الهواتف الذكية والسلع الأخرى التي تحمل أسماء وشعارات مثل Magic Pixel و Flex Magic و Flex Magic Pixel ، مع التركيز على نظارات الواقع المعزز.

مرة أخرى ، هذه علامة رائعة على أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيكون الكلمة الأكثر تداولاً عند إطلاق سلسلة Galaxy S24. 
ومع ذلك ، فإن هذه الأسماء محدودة بعض الشيء ، وبالتالي قد لا يتم منح سامسونج هذه العلامات التجارية.

GALAXY S24 Galaxy S24 Ultra Galaxy S25 Galaxy Z Fold 7 AI Phone الذكاء الاصطناعي سامسونج

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