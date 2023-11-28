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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة مدمرة بالكامل| صور حديثة تكشف حجم الخراب في القطاع.. شاهد

دمار وشهداء في غزة
دمار وشهداء في غزة

كشفت صور التقطتها وكالة رويترز بطائرات مسيرة، حجم ما فعله العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحلقت المسيرة فوق غزة قبل وبعد بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، ليظهر حجم الدمار الشامل الذي حل به، وفق ما نقلت صحف عدة.

وأوضحت اللقطات المصورة قبل 7 أكتوبر المدارس والمساجد والكنائس وقلعة برقوق الإسلامية التي تعود إلى القرن الرابع عشر.

وأظهر أحد المشاهد أطفالا في طريقهم إلى المدرسة على متن عربة يجرها حمار، بينما عرضت لقطات أخرى أناسا يمرحون في متنزه مائي.

وأظهرت بعض اللقطات مخيم الشاطئ، وهو واحد من أكثر المخيمات اكتظاظا بالسكان وموطن لعائلات وأحفاد اللاجئين من حرب عام 1948.

وعرضت لقطات أخرى مخيم النصيرات حيث كان أطفال يستمتعون بالرقص في أحد الشوارع.

لكن لقطات للمخيم من طائرات مسيرة بعد بدء القصف الإسرائيلي أظهرت دمارا واسع النطاق، إذ بدا في الصور حفرا في الأرض يخرج منها الدخان ومباني سويت بالأرض.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الشامل على مدى أسابيع إلى استشهاد ما يقرب من 15 ألف شخص في القطاع وأزمة إنسانية مع فرار الناس من منازلهم بحثا عن مأوى في مكان آخر داخل الجيب الساحلي المكتظ.


 

7 أكتوبر احفاد احتلال الهجوم الإسرائيلي الدمار الشامل العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الإسرائيلي المساجد والكنائس طائرات مسيرة عام 1948

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