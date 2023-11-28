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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة: حققنا أرباحا مضاعفة في زيارات المتاحف والمناطق الآثرية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال وزير السياحة والآثار احمد عيسي، إن هناك شراكة بين المتاحف والقطاع الخاص عبر معايير محددة ووفقا لتشريعات خاصة في هذا الشأن، لافتا الي “أننا نعمل على تعميق تلك الشراكة”.

وأشار عيسي، إلي أن المجلس الأعلى للآثار استطاع إعادة تسعير التذاكر وإدارة الموارد المالية التى حققت نتائج في الأول من يوليو بإيرادات وأرباح أكثر خمس مرات من السنوات الماضية عبر شراكة القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة لوزير السياحة في منتدي الاستثمار في التراث السياحي والثقافي، المنعقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بحضور وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.

وأضاف عيسي، إلي أننا متعطشون لزيادة الاستثمار والأعداد السياحية لمصر، لافتا “أن علينا بناء أنظمة رائعة عبر معايير للاستثمار في مواقع الآثار المتعلقة بالتجربة السياحية”.

وزير السياحة والاثار المتاحف احمد عيسي التجربة السياحية الأعلى للأثار السياحة

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