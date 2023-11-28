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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تكشف على 1070 مواطنًا بوحدة الأمل الصحية برأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكنت قافلة طبية موسعة من تنظيم وحدة الأمل الصحية في مدينة رأس غارب، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، من توقيع الكشف الطبي على 1070 مواطنًا. 

حضر القافلة اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، لمتابعة سير العمليات الطبية.

 

شملت القافلة تخصصات طبية متنوعة، حيث تم تقديم خدمات طب الغدد الصماء والسكر، والباطنة، وأمراض الأنف والأذن، وجراحة القلب والصدر، والمسالك البولية، وأمراض الجلد، وعلاج الأطفال.

 

وفي تفاصيل الكشف الطبي، تبين أن عدد المواطنين الذين استفادوا من القافلة بلغ 1070 مواطنًا. وتنوعت الحالات التي تمت معالجتها وفقًا للتخصصات المتاحة، حيث تم تسجيل 200 حالة للأطفال، و120 حالة جراحة قلب وصدر، و150 حالة باطنة وسكر، و200 حالة للأنف والأذن، و200 حالة جلدية، و200 حالة مسالك بولية.

 

تأتي هذه القافلة الطبية ضمن جهود السلطات المحلية والصحية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وتعزيز الوعي الصحي في المنطقة. وقد تم توفير العلاج والخدمات الطبية بالمجان لجميع المستفيدين.

 

وأعرب اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن ارتياحه لنجاح القافلة الطبية وتقديم الخدمات الصحية لعدد كبير من المواطنين. وشكر جميع الجهات المشاركة في تنظيم القافلة وتقديم الدعم اللازم لها.

 

تعكس هذه القافلة الطبية التزام السلطات الصحية بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع، وتوفير الخدمات الطبية للجميع بشكل شامل ومجاني. 

كما تعكس التعاون المجتمعي القوي بين الجهات المختلفة لتحقيق الصحة والرفاهية للمواطنين.

 

رأس غارب البحر الأحمر رئيس مدينة رأس غارب مدينة رأس غارب صحة بالبحر الأحمر

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