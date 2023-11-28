عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نتفليكس تكشف عن الصور الأولى للفيلم السعودي الجديد "بسمة"

صدى البلد

"بسمة" فيلم سعودي جديد من إنتاج نتفليكس، وهو أول عمل إخراجي للنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي. يتطرق الفيلم لموضوع حسّاس ومختلف ألا وهو الصحة النفسية. والجدير بالاهتمام هو أن البنوي ستقوم  بدور بطلة الفيلم "بسمة" إلى جانب كتابتها وإخراجها له

يتناول الفيلم الذي كتبته فاطمة كنص سينمائي، قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة. تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني من مرض عقلي وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السَّعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها إلى سابق عهدها.
لدى فاطمة شغف بتعميق الحوار بين الفن والمجتمع واستكشاف تأثير كل منهما على الآخر، وحول تجربتها بالعمل على فيلم "بسمة"، قالت فاطمة: "يوجد سبعة مليارات نسخة من الطبيعي على هذا الكوكب؛ آمل أن أكون قد تمكنت من عرض ولو نسخة واحدة منهم. بعد الانتهاء من تصوير بسمتي، فكّرت فيما لو كان هناك شيء ما  أفضل من تحقيق الأحلام، وأدركت أن ذلك الشيء هو القدرة على أن تحلم."

يُذكر أن أول دور تمثيلي لفاطمة كان في الفيلم الكوميدي "بركة يقابل بركة" سنة 2016، والذي رشحته السعودية ليمثلها في جوائز الأوسكار،  وسيكون هذا الدور الجديد محطة أخرى مهمة في مشوارها المهني.

من المقرر عرض فيلم بسمة على نتفليكس العام المقبل.

فاطمة البنوي فيلم بسمة منصة نيتفليكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

فيديو المطبخ | قرار عاجل من النيابة بضبط وإحضار كروان مشاكل

نتعامل مع ظروف استثنائية.. تصريحات عاجلة لرئيس الوزراء عن أزمة قطع الكهرباء

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

مفاجأة من الزمالك بشأن عمر كمال عبد الواحد

انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد زواج 14 عاما

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

ترشيحاتنا

متحدث بالخارجية الأمريكية: نشكر الرئيس السيسي والدور المصري للتوصل للهدنة في غزة

مدبولي يعلن خطة الحكومة لتأمين الكهرباء

«لهو الصغار» في الجيزة يقود أهاليهم للسجن والمستشفى

خلال توقفه في باريس.. سامح شكري يتفقد الاستعدادات الأخيرة للانتخابات الرئاسية

قصة الكلمة الأكثر بحثا في عام 2023 على الانترنت

كتائب القسام تعلن ردها على خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار شمال قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفاجأة.. متخصص يعثر على صخرة أحفورية في جزيرة وايت

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء.. 25 صورة جمعت بينهما أثارت الجدل

قصة حب انتهت بانفصالهما| كيف تعلق قلب يوسف الشريف بـ إنجي علاء؟

عادات تقوي المناعة وتحميك من أمراض الشتاء

فيديو

حكاية أول ماكينة لبيع السبائك الذهبية .. اعرف أماكنها وطرق استخدامها

درجات الحرارة تصل لـ 4 بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سبب صادم.. نادية شكرى: أحمد زكى ضربني بالقلم في كواليس العيال كبرت

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ