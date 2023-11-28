نتفليكس تكشف عن الصور الأولى للفيلم السعودي الجديد "بسمة"

"بسمة" فيلم سعودي جديد من إنتاج نتفليكس، وهو أول عمل إخراجي للنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي. يتطرق الفيلم لموضوع حسّاس ومختلف ألا وهو الصحة النفسية. والجدير بالاهتمام هو أن البنوي ستقوم بدور بطلة الفيلم "بسمة" إلى جانب كتابتها وإخراجها له

يتناول الفيلم الذي كتبته فاطمة كنص سينمائي، قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة. تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني من مرض عقلي وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السَّعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها إلى سابق عهدها.

لدى فاطمة شغف بتعميق الحوار بين الفن والمجتمع واستكشاف تأثير كل منهما على الآخر، وحول تجربتها بالعمل على فيلم "بسمة"، قالت فاطمة: "يوجد سبعة مليارات نسخة من الطبيعي على هذا الكوكب؛ آمل أن أكون قد تمكنت من عرض ولو نسخة واحدة منهم. بعد الانتهاء من تصوير بسمتي، فكّرت فيما لو كان هناك شيء ما أفضل من تحقيق الأحلام، وأدركت أن ذلك الشيء هو القدرة على أن تحلم."

يُذكر أن أول دور تمثيلي لفاطمة كان في الفيلم الكوميدي "بركة يقابل بركة" سنة 2016، والذي رشحته السعودية ليمثلها في جوائز الأوسكار، وسيكون هذا الدور الجديد محطة أخرى مهمة في مشوارها المهني.

من المقرر عرض فيلم بسمة على نتفليكس العام المقبل.