طلب عاجل من كتائب القسام لوسطاء الهدنة

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن حدوث احتكاك ميداني بين عناصر القسام وقوات الاحتلال يعد خرقا للهدنة، مشددا على التزامهم بالهدنة ما التزم بها العدو.

وذكر “أبوعبيدة”، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، أنه نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، وقع اشتباكات ميدانية بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال.

ودعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن سلطات الاحتلال أدرجت اسم الناشطة الفلسطينية المعتقلة، عهد التميمي، ضمن القوائم قائمة المفترضة لتبادل الأسرى الفلسطينيين مع أسرى الاحتلال في قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال اعتقل التميمي من منزلها، ضمن الحملة التي يشنها على مدن الضفة الغربية، عقب عملية طوفان الأقصى، والتي وصل فيها عدد المعتقلين قرابة 3 آلاف معتقل

وقال الاحتلال إن اعتقالها جاء بعد الاشتباه بتحريضها على ما وصفه بـ"العنف" على خلفية منشورات تشيد بالمقاومة.

أفادت وكالة أنباء اظفلسطين الرسمية وفا؛ أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام علي مواطنين فلسطينين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم مما تسبب في إصابة اربعة أشخاص في الاطراف السفلية حيث تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت في تمام السابعة صباح اليوم ولكن بالامس تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

واضاف المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.