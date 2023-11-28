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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: وثيقة العمل الأهلي التنموي تهدف لتعظيم الجهود

محافظ بني سويف الدكتور
محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن الباب مفتوح أمام أي كيان مجتمعي للانضمام لوثيقة العمل الأهلي وفق اعتبارات محددة مرهونة بمدى التأثير النافذ والتواجد القوي بجانب سلامة موقفها القانوني والتزامها بالقانون الجديد للجمعيات الأهلية.


جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء مع لجنة توحيد جهود العمل الأهلي، والتي تضم أكثر من 120 من مؤسسات المجتمع المدني، الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي والتطوعي، والتي تعد الوثيقة الأولى من نوعها التي أطلقتها المحافظة على مستوى الجمهورية، وتهدف لتحقيق التنسيق والتكامل لتعظيم الدور المحوري للمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تعمل تحت مظلة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.


وأشار المحافظ إلى أن أهمية وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، وذلك من خلال تعزيز مبادئ وأخلاقيات واضحة متفق عليها، بجانب تحقيق التنسيق بين جهود المؤسسات المجتمعية، الأمر الذي أدى غيابه في فترات سابقة إلى حدوث نوع من العشوائية والازدواجية في تقديم الخدمات، وهدر للطاقات والجهود، وانحسارها في أماكن بعينها دون غيرها، خاصة وأن أهم أهداف الوثيقة تتضمن توحيد الجهود الخدمية والتنموية للمجتمع المدني في مسار متكامل ومتناسق، وبما يضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها.

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