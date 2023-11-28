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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس حماية المستهلك عبر صدى البلد: اللي مخبي سكر يطلعه قبل الإحالة للنيابة

صدى البلد

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم عمل محاضر لمحتكري السكر في محافظات القاهرة والإسكندرية وقنا وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأضاف السجيني لـ صدى البلد إن عقوبات الاحتكار لا تتوقف عند مصادرة المضبوطات فقط ولكن تصل بالمحتكرين إلى التغريم والاحتجاز .

وتابع السجيني أنه بعد مصادرة المضبوطات لدى مخازن المحتكرين من خلال مأموري الضبطية القضائية يجري اتخاذ إجراءات قانونية يتم بعدها بيع المضبوطات في منافذ الدولة بالأسعار الرسمية وإحالة المحتكرين إلى النيابة العامة.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك عبر صدى البلد رسالة تحذير لمحتكري السكر، مطالبا أي شخص يقوم بتخزين السكر بسرعة إخراجه وبيعه بالأسعار الرسمية والعادلة قبل ضبطه من جانب مأموري الضبطية القضائية وإحالته للنيابة العامة.

وأعلن رئيس جهاز حماية المستهلك عن ضبط 2 طن سكر بحي شبرا و 36.1 طن سكر بالإسكندرية و 2.1 طن سكر بمحافظة قنا تم حجبهم عن التداول، وإحالة المُحتكرين للنيابة العامة.

واشار الى إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومُتابعة لكافة الحملات علي مستوي الجمهورية ، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

وشن جهاز حماية المستهلك حملات قابية مكبرة وموسعة بمنطقة ( شبرا ) بنطاق محافظة القاهرة، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

وصرح رئيس الجهاز بأنه تم توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع وإتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .

وأكد رئيس الجهاز، ضرورة تحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز خلال الفترة الحالية سيكثف تواجده بالأسواق، والتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.

وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من السادة مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) ، فيما قام مأموري الضبط وأثناء انتشارهم بالأسواق، بالتنسيق مع مركزالاتصال و تلقي الشكاوي والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل علي إزالة اسباب الشكاوي الواردة للجهاز وحلها ميدانيا.

وبناء علي هذه التوجيهات، قام الجهاز بالمرور والتفتيش علي الأسواق التجارية في نطاق ( شبرا )، بالإضافة إلي توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوي عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي ، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 39 محضر وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ) ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

-يأتي ذلك، فيما قامت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية بمواصلة شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 128 محضرعلي مستوي المحافظات وضبط 36.1 طن سكر بالإسكندرية و 2.1 طن سكر بقنا وتنوعت المخالفات بين ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة )، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجائت مضبوطات افرع الجهاز بمختلف المحافظات علي النحو الآتي :  38.1 طن سكر (حجب عن التداول ) و346 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي) و1.8 طن مصنعات لحوم ( غير صالحة للإستهلاك الآدمي) و2.1 طن أرز ( مجهول المصدر ) و1.5 منتجات غذائية ( مجهول المصدر ).

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

السكر سكر حماية المستهلك اقتصاد محمد صبيح

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