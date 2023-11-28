اتحاد الصناعات المصرية يشيد بدور المستثمرين فى دعم الاقتصاد الوطنى

يشيد اتحاد الصناعات المصرية بدور المستثمرين من الإخوة الأشقاء من الدول العربية فى دعم الاقتصاد الوطنى، مبيناً أن حجم الاستثمارت العربية فى نمو متزايد، وتحقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، وتحرص كافة مؤسسات الدولة على تعزيز التعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بشكل متواصل.

ويؤكد اتحاد الصناعات المصرية -فى بيانه على الدور الكبير لجميع المستثمرين من الأشقاء العرب فى دعم الاقتصاد باستثماراتهم المتنوعة فى شتى القطاعات الصناعية والتجارية، مشيراً أن المستثمر العربى هو شريك فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها البلاد، وتُمثل استثماراتهم قيمةً مضافة بالاقتصاد الوطنى، فضلاً عن ان استثماراتهم وما يَنتُج عنها من فرص للعمل وتحقيق التنمية البشرية، و كَونهم شُركاء فى تحمل المصاعب والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصري . و من هذا المنطلق فاتحاد الصناعات المصريه يوجّه رساله الي أشقاءه المستثمرين العرب بدعمه التام و انه حريص علي المساهمه في تذليل اي عقبات تواجه كافه المستثمرين العرب والأجانب