بشهادة كبير التجار| تراجع مرتقب في سعر الدولار.. إجراءات وتدابير حكومية قريباً

تعيش مصر حالياً على وقع تحديات اقتصادية تتعلق بقيمة الدولار في الاسواق. حيث يرى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، هاني محمود، أن السعر العادل للدولار يجب أن يتراوح بين 30 و35 جنيهاً.

ومع تجاوز السعر في السوق الموازية لحاجز 50 جنيهاً، يطرح محمود تحليلاً شاملاً للوضع الحالي.

السعر العادل للدولار وتأثير الأزمة

وأكد هاني محمود، في تصريحات صحفية وتلفزيونية، أن السعر العادل للدولار في السوق المصري يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.

ورغم ذلك، يشهد السوق الموازية ارتفاعًا غير مسبوق وتجاوز الدولار لحاجز 50 جنيهًا، مما أثار مخاوف بشأن تأثير هذا الارتفاع على الاقتصاد.

