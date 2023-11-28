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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير اقتصادي: إقبال المصريين على شراء المنتجات المحلية يخفض الفاتورة الاستيرادية

صدى البلد

قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن المقاطعة الشعبية للمنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، يمكنها أن تدعم المنتج المحلي وتؤثر على أسعاره.

وأضافت "الملاح" لـ "صدى البلد" أن إقبال المصريين على شراء المنتجات المحلية من الممكن أن يخفض الفاتورة الاستيرادية، ويقلل الضغط على العملة الأجنبية، لعدم الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من المنتجات الأجنبية، فضلا عن تحسين جودة المنتج المصري، بسبب الإقبال على شرائه، ورغبة المنتج في الاحتفاظ بهذا الكم من المستهلكين.

وأشارت مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن الصدمات الاقتصادية التي يشهدها العالم واحدة تلو الأخرى تتطلب من الحكومة استغلال هذه المقاطعة، وتقدم تسهيلات للمصانع المغلقة، لتعود للعمل وتزويد السوق المصرية بالسلع البديلة التي يرغب المستهلك في شرائها.

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