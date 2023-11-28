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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العبري: مباحثات قطر تهدف إلى وقف الحرب بين حماس وإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، إن في نفس الوقت الذي يتم فيه تمديد وقف إطلاق النار الحالي، تجري في قطر محادثات تهدف إلى وضع الخطوط العريضة التالية لوقف الحرب وإطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات في قطر يشارك فيها رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل جنبا إلى جنب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد بارنياع.

 

وقال مسؤولون في إسرائيل مرارا وتكرارا إن أي اقتراح لوقف القتال في قطاع غزة سيتم رفضه.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، إن وقف الحرب يعني حل الحكومة الإسرائيلية.

 

وعلق بن جفير، على خرق اتفاق الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أدى إلي إصابة عدد من جنود جيش الاحتلال.

ودعا بن جفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالعودة وسحق حماس بالقوة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.

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