حرب: العلاقة بين العرب وإسرائيل لن تعود كما كانت قبل 7 أكتوبر

انتقد أسامة الغزالي حرب، المواقف العربية في حرب غزة الأخيرة ونتائج القمة العربية الإسلامية، قائلاً : " أعلم أن هناك ضغوطاً أمريكية بالغه على الدول العربية والإسلامية، ولكن كان ينبغي مقاومتها على الأقل بالسماح لشعوب البلدان العربية بمزيد من التظاهرات والتعبير عن رأيهم".

وأضاف “حرب”، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه يعتقد أن التظاهرات كان ينبغي أن تكون أعلى من ذلك خاصة أن بلدان العالم كلها خرجوا الشعوب فيها ملايين لرفض العدوان الإسرائيلي.

وأوضح “حرب”، أنه لا يتوقع عودة العلاقة بين العرب وإسرائيل كما كانت قبل 7 أكتوبر، و خاصة بعد وجه إسرائيل القبيح الذي أظهر عنفاً ووحشية وعنصرية غير مسبوقة، لافتا إلى أنه لم يفقد أمله في السلام مع قبح إسرائيل.

مكملاً :" المسألة في المستقبل مفتوحة، وهناك تحدي حقيقي ولا أحد يتوقع نهاية لكن الفضيلة الوحيدة الباقية بعد طوفان الأقصى، هي الايمان بأهمية حل الدولتين، وأنه لا حل إلا ذلك وهو مبدأ أمنت به الدول الغربية حتى الرئيس الأمريكي نفسه يتحدث عنه، و عن ضرورة إنهاء الاحتلال".

طلبه من الفلسطينيين

مطالباً الفلسطينيين بضرورة أن يوحدوا أنفسهم ويقيموا حكم ديمقراطي قوي، ويتجاوزوا فكرة الفصائل المتعددة.

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