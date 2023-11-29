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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موظفو شركات الأدوية يتبرعون بجزء من رواتبهم لإعداد قافلة لدعم سكان غزة

أدوية
أدوية

أكد محسن محجوب، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأدوية على أهمية مشاركة قطاع الأدوية في المبادرة الوطنية لدعم أهالي غزة من خلال مساعدات إغاثية طبية  للفلسطينيين بقطاع غزة بالتعاون مع التحالف الوطني.

 

وأضاف “محجوب” أن قطاع الدواء على الصعيد العالمي قطاع حيوي وأساسي،  لافتا إلى أنه شهدت بعض الدول الأفريقية أزمة في أدوية علاج كورونا ولجأت إلى مصر لاستيراد احتياجاتها منها.

وأكد أنه وفى ذات الإطار فإن التضامن ودعم  الشعب الفلسطيني له أهمية، مشيرًا إلى أنه تضم القافلة الطبية عددًا كبيرًا من الأدوية والمستلزمات الرئيسية لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صحية صعبة خلال الأحداث الأخيرة.

ونوه إلى أن التبرع لم يقتصر على الأدوية فقط، حيث تبرع موظفو الأدوية  بجزء من رواتبهم وتم  مضاعفة قيمة التبرع، بالإضافة إلى تخصيص جنيه عن كل فاتورة دواء ليتم إعداد تلك القافلة لدعم عمليات الإغاثة.

 

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