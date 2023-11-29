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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن مهاجمًا فيتوريا: ليس مدرب منتخبات ويتسبب في تمرد اللاعبين

فيتوريا
فيتوريا

أكد إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني هو السبب فى أزمة استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور بسبب عدم الوقوف بجوار قرار نادي الزمالك ضد أحمد فتوح ومحمد صبحي.

 

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" فيتوريا السبب فى تمرد لاعبي منتخب مصر وأزمة استبعاد الثلاثي بعدما لم يقف بجوار الزمالك بشأن القرار ضد فتوح وصبحي.

 

وأضاف:" كان على روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أنه يقف بجوار نادي الزمالك بشأن قرار استبعاد فتوح وصبحي.

 

وتابع:" زمان كان اللاعب عندما يتم اتخاذ قرار ضد أى لاعب من النادي المنتخب يقف بجوار ذلك من أجل انضباط اللاعبين ولكن ما حدث من فيتوريا سبب فى ذلك تمرد للاعبين.

 

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته " فيتوريا مش مدرب منتخبات حتى يتولى مدرب منتخب مصر الفريق الأعظم فى قارة أفريقيا والأكثر حصولا على بطولات كأس الأمم الأفريقية.

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