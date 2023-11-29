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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصاله عن زوجته| رد فعل غير متوقع من يوسف الشريف

صدى البلد

نشرت المؤلفة إنجي علاء تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس تعلن فيه انفصالها عن الفنان يوسف الشريف

وقالت إنجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

رد فعل يوسف الشريف 

ومازال يوسف الشريف يحتفظ بصوره مع زوجته إنجى علاء عبر حسابه على إنستجرام بعد إعلان الثنائى انفصالهما.

قصة حب يوسف الشريف وإنجى علاء 

وتحدث يوسف الشريف خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية عن قصة حبه لـ إنجى علاء، قائلا "بعد دوري في فيلم هي فوضى، لقيت المجلة اللى فيها إنجى بتكلمني عايزين يعملوا معايا حوار، وهي من المطبوعات اللي بتصدر في مصر باللغة الإنجليزية، ووافقت، وكان أول رد فعل بيني وبين نفسي، أول ما شوفتها قولت إيه العيلة اللي بعتينها ليا دي، وقلتلها في حد جاي معاكي ولا لوحدك".

وأضاف ورغم عدم ثقتى فى قدراتها فى البداية لصغر سنها إلا أنها غيرت وجهة نظري لثقافتها ولباقتها في إدارة الحوار وحسيت أنها بنت محترمة ومتربية كويس والمقابلة خلصت على كده وقتها ، واتقابلنا بعدها بسنة عن طريق أصدقاء مشتركين".

وأكد يوسف الشريف أنه كان سيحزن جدًا إن لم تحبه، واصفا ما كان يشعر به: "كنت هزعل أوي لو محبتنيش لأني حبيتها بجد".

تزوج الفنان يوسف الشريف من الكاتبة والروائية إنجي علاء في عام 2009 وأنجب يوسف الشريف من إنجى علاء 3 أطفال عبد الله، عبدالرحمن، وجنى.

الفنان يوسف الشريف المؤلفة إنجى علاء يوسف الشريف وانجى علاء يوسف الشريف

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