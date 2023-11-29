بايدن يوجه رسالة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في قطر

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن تغريدة الرئيس الأميركي جو بايدن، ليلة الأربعاء، هي رسالة واضحة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أجل العمل لصالح الاتفاق بين إسرائيل وحماس وضد استمرار الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن: "نفذت حماس هجوما إرهابيا لأنه لا يوجد شيء يخشونه أكثر من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون جنبا إلى جنب في سلام".

وأضاف: إن الاستمرار في طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب هو إعطاء حماس ما تريده.. لا يمكننا أن نفعل ذلك ".

بالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث باسم مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي، جون كيربي ، الليلة: "نحن لا ندعم العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة حتى يوضح الإسرائيليون أنهم لن يتسببوا في تهجير المدنيين هناك".

وأضاف: إسرائيل بحاجة إلى التخطيط لقواتها العسكرية.. عملية عسكرية في جنوب غزة تأخذ في الاعتبار الأبرياء المتواجدين هناك، بمن فيهم الذين هجروا من الشمال ونقلوا إلى هناك".

وتستضيف قطر القمة الرباعية تضم رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسئولون مصريون جنب إلى جنب مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس الموساد الإسرائيلي، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة.