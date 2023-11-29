أستاذ علوم سياسية: لا نريد من يرفع فقط شعارات التضامن مع فلسطين

قال الدكتور جهاد حرازين أستاذ العلوم السياسية، إنه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرّته الأمم المتحدة وصدر به القرار رقم "181" الداعي إلى إيجاد الدولتين، لابد أن يتم إبراز المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا من النكبة والاحتلال.

وأضاف حرازين خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العالم يرفع شعار التضامن فقط، لكن هناك فرق بين من يرفع شعارات للتضامن مع القضية الفلسطينية ومن يعمل على ذلك، مؤكدًا أن مصر لها موقف ودور تاريخي وكبير تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن مصر لها تاريخ مشرف بالعديد من الإنجازات وهو ما جعلها تحتل مكانة كبيرة لدى الشعب الفلسطيني، موضحًا أنه أصبحت هناك قناعة بأن مصر وفلسطين واحد ومصر دائمًا مساندة وداعمة للشعب الفلسطيني.