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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين حماة الوطن: المصريون بسلطنة عمان يعلنون تأييدهم للمرشح الرئاسي السيسي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إن الحزب كثف جهود كوادره من أجل ضمان أكبر مشاركة من المصريين بالخارج في الاستحقاق الدستوري القادم والذي سوف يجري من1 وحتى 3 ديسمبر القادم.

 حالة انعقاد دائم من أجل الحشد


وأكد اللواء طارق نصير على أنه منذ إعلان حزب حماة الوطن دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وهو في حالة انعقاد دائم من أجل حشد أكبر قدر من المؤيدين داخل مصر وخارجها.


وأشار إلى أن حماة الوطن نظم عدة فعاليات للمصريين في الخارج ودعواتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبار أن المشاركة حق وواجب على كل المصريين سواء في الداخل أو الخارج.


موضحا أن الحزب نظم عدة فعاليات بسلطنة عمان أعلنت تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل بناء مصر الحديثة .


فيما عبر ياسر أبو الدهب القيادي بحزب حماة الوطن عن شكره وتقديره على الدور الذي يقوم به الحزب تجاه المصريين في الخارج وفي مقدمة تلك الدول الجالية المصرية بسلطنة عمان.


وأعلن أبو الدهب أنه تم عقد عدة لقاءات مع الجالية المصرية بسلطنة عمان مع مسؤولي المحافظات ورئيس نادي الجالية ونائبه للتنسيق وضمان حضور أكبر قدر من المشاركين من أبناء الجالية المصرية.


موجها الشكر للسفارة المصرية بسلطنة عمان على دورها الكبير على التعاون وتيسير كافة الإجراءات للجالية المصرية من أجل نجاح العرس الانتخابي القادم.

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