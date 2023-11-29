محافظ الإسكندرية يستجيب لعزة مصطفى ويعلن تبنيه لحالة علاء سعيد

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن استجابة محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف للحالة الإنسانية التي عرضتها في حلقة سابقة لشاب يُدعى علاء سعيد لديه 22 عاما، ويرغب في العلاج وتبني حالته المرضية، ليعيش بصورة طبيعية.

محافظ الإسكندرية يستجيب لعزة مصطفى

وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن علاء سعيد شاب لديه 22 عاما، ويرغب في أن يعيش حياته بشكل طبيعي، وليس لديه القدرة المادية على العلاج، وسبق وقد تم عرض تقرير لحالته الصحية على الهواء، وكانت تناشد كافة المسؤولين من أجل الاستجابة لهذه الحالة.

وتابعت عزة مصطفى: "كل الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشكرك يا سيادة اللواء على الهواء على الاستجابة للحالة الإنسانية، وتبني علاجها".