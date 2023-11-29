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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهرام للدراسات : الجهود الدبلوماسية المصرية غيّرت منظور أمريكا من دعم إسرائيل

غزة
غزة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إن الهدنة الإنسانية التي طبقت في غزة بجهود مصرية قطرية أمريكية كانت غير متوقعة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كانت هناك جهود أمريكية سابقة لبدء هدنة إنسانية في غزة لكنها لم تكلل بالنجاح، لكن بعد تدخل مصر وقطر نجحت هذه الجهود.

وأوضح أن الهدنة تعد مناسبة مهمة لعمل كل الأطراف على الدخول في مفاوضات أوسع نحو وقف إطلاق النار، بخاصة بعد التحول الدولي الذي بدأ يتحدث عن تسوية نهائية قائمة على حل الدولتين، والتي أصبحت قناعة دولية.

وجهة النظر الأمريكية

ولفت إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية تمكنت من تحويل وجهة النظر الأمريكية من الدعم الكامل لإٍسرائيل إلى الحديث عن دولة فلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني، وأصبحت هذه هي القناعة الكبيرة داخل المجتمع الدولي، وهذا ما يفسر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، استغلالا للزخم الحقيقي وقفزا على التعقيدات الحالية على الأرض وتعقيدات المفاوضات.

الجهود الدبلوماسية الدولة الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي دعم إسرائيل

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