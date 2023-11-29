عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

500 جنيه | صرف علاوة استثنائية للعاملين بـ نقابة السياحة والفنادق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ؛ برئاسة محسن آش الله ؛ حملتها الوطنية للدفع بالعمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال الزيارات الميدانية مع العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصاد القومي بالمناطق السياحية الأساسية والإنتاجية والاقتصادية والخدمية بمحافظة أسوان . 


واعلن محسن آش الله رئيس النقابة العامة ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال اسوان ؛ عن إنشاء غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة للتواصل مباشرة مع اللجان النقابية بمنشآت العمل وحثهم على المشاركة والتدخل لحل اي مشكلة تواجه العمال واسرهم اثناء العملية الانتخابية.                                                    

واوضح أن قطاع السياحة والفنادق الذي يمثل احد الدعائم يعمل به نحو ٥ ملايين عامل منهم ٢ مليون يعملون عن طريق تقديم الخدمة المباشرة لضيوف مصر و ٣ ملايين هم من المثقفين ورواد المهنة المختلفة والذين يوفرون متطلبات السائح الأجنبي والعربي .

وشدد "آش الله" علي  أن الهدف هو حشد كل الجماهير العمالية للتواجد امام صناديق الانتخابات ايام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل؛ ويأتي ذلك تأكيدا لممارسة حقوقهم الدستورية التي تشمل جميع الفئات وخاصة العمال والمرأة لانهما يمثلان القوى العظمى في المجتع.

واشار إلى أن النقابة العامة وجهت رسالة بهذا الشأن إلى جميع الجاليات المصرية والمنظمات العالمية الصديقة لأعضاء الاتحاد الدولي لنقابات السياحة والفنادق التي تشغل النقابة المصرية عضواً بمكتب الأمانة العامة لهذا الاتحاد الدولي .


ولفت "آش الله" إلى أن الهدف نقل المشهد الانتخابي محليا وخارجيا؛ مؤكدا على حقوق العاملين في ممارسة الاستحقاق الدستوري الذي هو واجب وطني على الجميع والتواجد الكثيف للناخبين يكشف عن حجم الإنجازات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين المحلي والخارجي .
واعلن "آش الله" خلال جولته بمواقع العمل بأسوان إن النقابة بدأت بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تعزز هذا الهدف توضيح الرؤية حول الانجازات التي حققها الرئيس السيسي في الفترة الماضية منذ توليه الرئاسة .

وبدعوة من محمد سمك نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بفندق سوڤيتيل أعلن عن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بحد أدني ٢٠٠ جنيه وأقصى ٥٠٠ جنيه بجانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجر إلى ٤ آلاف جنيه شهريا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مبلغ خرافي .. تعرف على سعر هدايا محمد رمضان الجديدة

بهدفي زيزو ونداى.. الزمالك يتقدم على مودرن فيوتشر في الشوط الأول بالدوري

شكري لـ مجلس الأمن: إسرائيل تمارس سياسة جعل الحياة في غزة مستحيلة

لوقف الحرب وتعميم السلام|مطالب برلمانية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

من ركلة جزاء.. زيزو يتقدم للزمالك على فيوتشر بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عودة كورونا.. 3 طرق سحرية لرفع المناعة سريعا

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ