سماح مسجلة آداب.. القبض على إنجي حمادة صاحبة الفيديوهات المخلة

تصدرت سيدة تدعي انجي حمادة زتزعم انها مذيعة باحدى الفضائيات محركات البحث جوجل وذلك بعد القبض عليها بسبب نشرها مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء برفقة مطرب مغمور .

القبض على انجي حمادة بتهمة الفسق والفجور

ألقت الاجهزة الأمنية القبض على إعلامية تُدعى إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلفة بالآداب ومحرضة على الرذيلة والفسق والفجور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد القبض عليها اعترفت بمزاولتها نشاطها بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تحقق من خلالها أرباح مالية كبيرة غير مشروعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.