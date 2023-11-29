عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماذا قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن برنامج "نُوَفِّــي"؟

صدى البلد

عقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا مائدة مستديرة رفيعة المستوى لإطلاق تقرير المتابعة الأول حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لعرض التقدم المُحرز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وجهود التنسيق المُشترك على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي.

وحاز التقرير الذي جاء تحت عنوان "عامٌ من التنفيذ" على إشادات دولية واسعة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، تأكيدًا على الجهود المكثفة التي تم بذلها على مدار عام والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور من محاور البرنامج، من أجل التواصل للنتائج المرجوة تأكيدًا على التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا .


و قالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي، أن برنامج "نُوَفِّــي" يجمع بين الشركاء من مصر و الشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الاولوية و تحقيق التحول الاخضر و يدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار.

و اضافت "فيجيلوتي" خلال المائدة المستديرة، سعداء بدعم برنامج نُوَفِّــي لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين، و البناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير ١٥ مليار يورو في قطاعات الطاقة، النقل، و الأمن الغذائي، و العمب المناخي، و الاستثمار في جميع انحاء مصر على مدى الاربع عقود الماضية، و سيتم تعزيز مساهمتنا الفنية و المالية بشكل اكبر، من خلال المقر الاقليمي الجديد لبنك الاستثمار الاوروبي في القاهرة. 

الاستثمارات الجديدة الاستثمار الأوروبي الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية التحول الاخضر التعاون الدولي الجهات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار .. الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت جديدة عن ديون مصر

رد رسمي من الحكومة على تعويم الجنيه وسعر الدولار: مفاجأة كبيرة

الجماهير خمّنت السبب | تصرف مثير من عمر عبد الواحد مع الزمالك

أول قرار من فيوتشر عقب الخسارة من الزمالك

مالكوش مكان في الأهلي | الخطيب يوجّه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

عندي مصايب ومشاكل في شخصيتي| أحمد فهمي يكشف المتسبب في انفصاله عن هنا الزاهد: “بتجوز عشان أجرب”

ترشيحاتنا

جالطة سراي ومانشستر يونايتد.. علم فلسطين يزين مدرجات دوري أبطال أوروبا

وزير التموين يعتذر على الهواء بسبب أزمة السكر..ويتعهد بحلها في هذا التوقيت

فيديو صادم لدولة الاحتلال.. ممثلة إسرائيلية تتنازل عن جنسيتها تضامنا مع غزة

وزير التموين : بلاش تشتروا سكر بأكتر من 27 جنيه |فيديو

ريال مدريد يضرب نابولي بهدفين في الشوط الأول

زلزال قوي يضرب تركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكت شراشيب.. سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي المثيرة للجدل علي السوشيال ميديا

فوائد خارقة لتناول الفراولة | تعرف عليها

أبرزها الميكرويف والكاتيل.. هاني الناظر يكشف التخاريف والشائعات عن الإصابة بالسرطان

كأنها في المدرسة.. شاهد هيفاء وهبي تثير الجدل بالشراب والليجن على السوشيال ميديا

فيديو

سر آخر منشور.. تفاصيل انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

«مصاصة الدماء» تطارد القوات الروسية في أوكرانيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

هل تسبب حسام غالي في رحيل موسيماني وسيد عبدالحفيظ عن الأهلي؟|«فيديوجراف»

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ