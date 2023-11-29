ماذا قالت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن برنامج "نُوَفِّــي"؟

عقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا مائدة مستديرة رفيعة المستوى لإطلاق تقرير المتابعة الأول حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لعرض التقدم المُحرز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، وجهود التنسيق المُشترك على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي.

وحاز التقرير الذي جاء تحت عنوان "عامٌ من التنفيذ" على إشادات دولية واسعة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، تأكيدًا على الجهود المكثفة التي تم بذلها على مدار عام والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور من محاور البرنامج، من أجل التواصل للنتائج المرجوة تأكيدًا على التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا .



و قالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الاوروبي، أن برنامج "نُوَفِّــي" يجمع بين الشركاء من مصر و الشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الاولوية و تحقيق التحول الاخضر و يدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار.

و اضافت "فيجيلوتي" خلال المائدة المستديرة، سعداء بدعم برنامج نُوَفِّــي لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين، و البناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير ١٥ مليار يورو في قطاعات الطاقة، النقل، و الأمن الغذائي، و العمب المناخي، و الاستثمار في جميع انحاء مصر على مدى الاربع عقود الماضية، و سيتم تعزيز مساهمتنا الفنية و المالية بشكل اكبر، من خلال المقر الاقليمي الجديد لبنك الاستثمار الاوروبي في القاهرة.