نقابة الأطباء تكرم قيادات جامعة الفيوم

كرمت نقابة أطباء الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتورعاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمدي محمد إبراهيم، عميد كلية الطب .

وذلك بمناسبة بدء التنسيق للتعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر بين كلية الطب البشري ونقابة الأطباء بالفيوم

وذلك اليوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/٢٩، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عثمان، نقيب الأطباء، والدكتور محمد صفاء الدين عرفة، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ووكيل نقابة الأطباء، والدكتور محمود الجبالي، أمين النقابة، والدكتور عزت رزق والدكتورة فاطمة خير، أعضاء مجلس النقابة.

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