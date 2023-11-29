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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معتز نصر: معرض "شيء آخر بالقلعة" يضم 150 فنانا تشكيليا من 34 دولة

صدى البلد

أكد الفنان معتز نصر الفنان التشكيلي ومؤسس احتفالية معرض "شيء آخر بالقلعة"، أن الاحتفالية يشارك به 150 فنان من أكثر من 34 دولة ويسعون لتثبيت المعرض سنويا بسبب ما لاقاه من نجاح واقبال هذا العام، مشددا على أن الجمهور خرج سعيد من المعرض وقرروا زيارته مرارا للتأمل.

وأضاف معتز نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، عل قناة القاهرة والناس، أنهم يعملون على جذب مؤسسات الدولة للمشاركة، مشيرا إلى أن وزارة السياحة الآثار أكثر داعم لهم في الجولة منذ البداية، مؤكدا أنهم فور العرض دعموهم ووقفوا معهم ويتمنون التفاعل مع قبل وزارة الثقافة.

ولفت معتز نصر، إلى أن معرض "شيء آخر بالقلعة" يقدم ورش فنية بداية من الاسبوع القادم ويوجد زائرين للمعرض من دول أوروبا، مفيدا بأن الفنانين المشاركين في المعرض بشكل تطوعي ولم يدفعوا مقال لأي مشارك، ويعملون على مساحة كبيرة داخل القلعة في عرض الأعمال الفنية.

معرض شيء آخر بالقلعة الاثار وزارة الثقافة اوروبا

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