إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث بجنوب بورسعيد

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان ، أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية ( الثالث ) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادا لافتتاح المجمع وتشغيله خلال أعياد النصر، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في الوقت المحدد، جاء ذلك خلال متابعته سير العمل في إنشاء المجمع وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.



وأشار الغضبان، إلى أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد، لافتا أنه سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية بجانب تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.



وتفقد المحافظ خلال جولة ميدانية، لمتابعة سير الأعمال الانشائية داخل الكيانات الصناعية الجديدة بالجنوب، مصنع " داك " الجديد لإنتاج الأحذية، حيث أعلن عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء المصنع الجديد، وذلك بمرافقه مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومسئولي المصنع، موضحا أن المصنع يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.



كما تفقد المحافظ مصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد، حيث تم الانتهاء من أكثر من 90 % من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، ضمن التوسع في المشروعات الصناعية بالمحافظة، بمرافقة مدير المنطقة ورئيس مجلس إدارة المصنع، موجها بالإسراع في معدلات العمل الجارية، لسرعة تشغيل المصنع في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة لافتا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الآلاف من فرص العمل.



كما تفقد المحافظ، سير العمل في إنشاء المرحلة الثانية من مصنع إنتاج الأسماك ( الرنجة) بالجنوب، لافتا أن المصنع يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وحقق معدلات كبيرة من الأنتاج في المرحلة الأولى منه، موجها بالإسراع في معدلات العمل.