خبير: مخاطر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تنطبق على الأفراد

قال الدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي أننا في ثورة معلوماتية كبيره جدا وإن التحول الرقمي يشهد طفرة كبيرة وتسارع بسبب الجائحة وتم تحويل معظم الخدمات إلى رقمية وحجم الإنفاق على التحول الرقمي وصل مبالغ ضخمة.

وأوضح خليف خلال لقائه مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc أن التكنولوجيا أصبحت عنصرا أساسيا في الاقتصاد بشكل كبير فضلا عن الخدمات الرقمية التي تدخل في كافة الصناعات والخدمات الحيوية الاستراتيجية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والخدمات الحكومية ومتسائلا هل هذه الخدمات مؤمنة بدرجة لا تسمح بوجود ثغرات؟ ووجود هذه الثغرات يعرض هذه المنشآت لهجمات من قبل المتربصين من أجل الإضرار بالبنية التحتية.

وأشار الى أن وسائل التواصل الاجتماعي تتجسس علينا فهناك محركات بحث ذكاء اصطناعي داخل تطبيقات التكنولوجيا تراقب عمليات البحث وتبدأ بالتعلم فمخاطر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ينطبق على الأفراد فداخل نشر الصور والمنشورات رسائل مشفرة مثل مكان التقاط الصور ووقتها وتاريخها ومعلومات أخرى.

تداول المعلومات والبيانات سيؤدي إلى تزييف الهوية

وأكد من أجل الحماية يجب التحكم في إعدات الخصوصية وعدم مشاركة البيانات إلا مع الأصدقاء المقربين وأن تداول المعلومات والبيانات سيؤدي إلى تزييف الهوية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والخصوصية خاصة مع تطبيقات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي.