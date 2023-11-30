بسعر 27 جنيها.. توفير 1800 طن سكر للمواطنين في بني سويف

اعلن الدكتور " ايمن مختار" محافظ الدقهلية عن موافقة وزير التموين علي تخصيص 1800 طن سكر معبأ لمحافظة الدقهلية يتم بيعها للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو وذلك باشراف مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز المتابعة والتفتيش بالمحافظة والوحدات المحلية.



جاءت تصريحات "مختار" وفقا لما عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية هذا وقد أوضح وكيل وزارة التموين أن الكميات المشار إليها يتم تسلمها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة بالدقهلية ويتم تعبئتها بمخازن الشركة بنطاق المحافظة ويتم توزيعها بعد ذلك علي المعارض الدائمة بالمنصورة في نطاق شرق وغرب المنصورة بشارعي الجيش وعبد السلام عارف وايضا المحلات العامة والمولات والسلاسل التجارية ومنافذ بيع أمان بنطاق المحافظة لبيعها بالسعر المحدد 27 جنيه للكيلو للمستهلك وذلك باشراف الادارات التموينية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.



ووجه "مختار"لوكيل وزارة التموين بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال التوزيع والبيع للمستهلك من خلال المنافذ المشار اليها مؤكدا على اهمية متابعة تنفيذ الحملات التموينية لاحكام الرقابه علي الاسواق والمخابز واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسيد وزير التموين علي اهتمامه البالغ بتوفير هذه الكميات من السكر لابناء محافظة الدقهلية تخفيفا للعبئ عن المواطنين .

حيث اكد علي استمرار التعاون والتنسيق مع الوزارة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين ابناء الدقهلية في كل مايتعلق بالقطاع التمويني.