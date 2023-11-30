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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بـ غزة

طارق نصير مع وفد
طارق نصير مع وفد البرلمان العربي

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن البرلمان العربي يقوم بدور محوري تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب جميعا.


جاء ذلك خلال مشاركته مع وفد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي الذي زار محافظة شمال سيناء للتعرف على جهود المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وزيارة معبر رفح والمصابين من أهالي غزة.


وثمن نصير أهمية الدور الذي لعبته مصر مع أشقائها من الدول العربية من أجل الوصول إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة ووصول أكبر قدرا من المساعدات الإنسانية.


وجدد نصير تحياته لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتحمل كافة الصعوبات من أجل العيش الكريم ويواجه قوى غاشمة لا تفرق بين البشر والحجر.


وطالب نصير المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق شامل لما اقترفه الكيان الصهيوني من مجازر تجاه كافة المواطنين في غزة.

البرلمان العربي غزة الفلسطينيين المحكمة الجنائية

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