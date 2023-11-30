عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتهم بلغاريا بـ"العبث والغباء" لرفضها عبور طائرة لافروف

صدى البلد

اتهمت روسيا، اليوم الخميس، بلغاريا بـ"العبث والغباء"، وذلك لرفض الأخيرة السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعبور مجالها الجوي.

واضطرت الطائرة إلى قطع طريق أطول فوق اليونان، لنقل لافروف إلى اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيا، عاصمة مقدونيا الشمالية.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف بلغاريا بأنه "عبثي وغبي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "وجودها على متن الطائرة هو السبب الذي قدمته وزارة الخارجية البلغارية لمنع الطائرة من عبور مجالها الجوي"، حسبما نقلت رويترز.

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تليجرام: "لقد وصل الغباء الخبيث للرهاب من روسيا إلى درجة أنه لأول مرة في تاريخنا، لا تحظر السلطات الرسمية طائرة، بل حظرت شخصاً على تلك الطائرة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابوس الدولار ينتهي قريبًا|مفاجأة سارة تنتظر المصريين بشأن سعر الأخضر.. ماذا يحدث؟

راحت معاه الشقة برضاها.. 300 جنيه ثمن المتعة الحرام بشارع جامعة الدول

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على فيوتشر

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

625 جنيها شهريا.. الدولة تطرح 1000 وحدة سكنية للإيجار في 4 محافظات

إبراهيم سعيد: كولر يختلق الأزمات للرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

تصعيد المقاومة.. بيان عاجل من حماس بشأن هجوم القدس

صدمة.. إصابة جديدة تضرب نجم النادي الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد: غدا طقس لطيف نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24

مران الأهلي| الفريق يختتم تدريباته في القاهرة قبل السفر إلى تنزانيا

روسيا تتهم بلغاريا بـ"العبث والغباء" لرفضها عبور طائرة لافروف

«طاهر» و«تاو» يشاركان في التدريبات الجماعية للأهلي

إيقاف حمدي فتحي مباراتين وتغريمه لسبب صادم

دوري أبطال إفريقيا | بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة لقاء الخميسي من داخل الجيم

صانعة أفلام يهودية تعلن تخليها عن جنسيتها الإسرائيلية.. شاهد ماذا قالت؟

الوش التاني|ماذا دار بين الخطيب وكولر في الاجتماع المغلق.. وسر غضب رئيس الأهلي

اللي يزود جنيه بلغ عنه|القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد التسعيرة الجبرية

فيديو

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

بشرى لكل الأعمار| أرخص برامج حج القرعة والسياحة في مصر

طرح شقق للإيجار بـ 625 جنيهًا شهريًا | اعرف التفاصيل.. فيديو

انتهاء كابوس الدولار قريبًا ومفاجأة بأسعار الذهب| تفاصيل ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ