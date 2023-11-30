روسيا تتهم بلغاريا بـ"العبث والغباء" لرفضها عبور طائرة لافروف

اتهمت روسيا، اليوم الخميس، بلغاريا بـ"العبث والغباء"، وذلك لرفض الأخيرة السماح لطائرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعبور مجالها الجوي.

واضطرت الطائرة إلى قطع طريق أطول فوق اليونان، لنقل لافروف إلى اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيا، عاصمة مقدونيا الشمالية.

ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف موقف بلغاريا بأنه "عبثي وغبي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "وجودها على متن الطائرة هو السبب الذي قدمته وزارة الخارجية البلغارية لمنع الطائرة من عبور مجالها الجوي"، حسبما نقلت رويترز.

وكتبت زاخاروفا على تطبيق تليجرام: "لقد وصل الغباء الخبيث للرهاب من روسيا إلى درجة أنه لأول مرة في تاريخنا، لا تحظر السلطات الرسمية طائرة، بل حظرت شخصاً على تلك الطائرة".