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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد شيحة: المستثمرون العرب "أصحاب بيت".. مصر تحتضن الجميع وتفتح ذراعيها للإخوة السعوديين والإماراتيين في كل وقت

رجل الأعمال أحمد
رجل الأعمال أحمد شيحة

استنكر رجل الأعمال أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، ما تم بثه وتاويله من فهم خاطئ لتصريحات أدلى بها عبر إحدى المنصات الإعلامية، عن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر وخاصة الاستثمارات الخليجية.

وقال شيحة إن الفهم الخاطئ للتصريحات، والعناوين المصاحبة التي تعمد البعض نشرها لإثارة أازمة، تناقض الرسالة الحقيقية من التصريحات التي كانت تستعرض حجم الاستثمارات الخليجية ( خاصة السعودية والإماراتية ) وكيف اصبحت مصر مؤهلة لاستقطاب كل أنواع الاستثمارات من كافة الدول الشقيقة.

وأضاف شيحة، أنه دائمًا ما يشيد بعمق العلاقات الاقصادية بين مصر ودول الخليج وخاصة الاستثمارات السعودية والإماراتية، والتي ترحب بها مصر دائمًا وتفتح ذراعيها لكافة انواع التعاون مع البلاد العربية باعتبارها من أكثر الوجهات العالمية الواعدة والجاذبة للاستثمار في الوقت الحالي.

وقال عضو الشعبة العامة للمستوردين، إنه يوجه رسالة للمستثمرين في دول الخليج للقدوم إلى مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وأن مصر ترحب بهم جميعًا كإخوة أشقاء و"أصحاب بيت" في كل وقت وحين.

وشدد شيحة على نفي ما فُهم بشكل خاطئ من تصريحاته، مؤكدًا على قوة الرباط العربي في كل المجالات وعمق العلاقات التي لن تتأثر بأي رسائل عكسية أو مضللة.

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