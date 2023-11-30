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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمشاركة في قمة المناخ COP28 | ملك الأردن يصل الإمارات

ملك الأردن
ملك الأردن

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الملك العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الإمارات اليوم (الخميس) في زيارة عمل يترأّس خلالها وفد الأردن المشارك في أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي انطلقت اليوم في "مدينة إكسبو دبي" بمشاركة أكثر من 180 من رؤساء الدول والحكومات.

وبحسب الوكالة؛ فقد كان في مقدمة مستقبلي العاهل الأردني  لدى وصوله إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. 

كما كان في استقباله أيضا الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من كبار المسؤولين.

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