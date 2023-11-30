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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضربة جديدة للدولار

مفيش تعويم .. مفاجأة تنتظر الجنيه بعد الانتخابات

مذيعة صدي البلد ملك
مذيعة صدي البلد ملك ريان

 قدمت مذيعة موقع صدي البلد ملك ريان تغطية خاصة حول ان لا يوجد تعويم للجنية بعد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ فما التفاصيل ؟

انتشرت الاقاويل والشائعات منذ منتصف هذا العام عن تعويم مقبل للجنيه المصري 
وانتظره الجميع حتي الان ولكن هناك بعض الاراء باانه لن يكن هناك تعويم 

انتشرت بعض الأخبار في الساعات الماضية، عن  تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، مما تسبب في جدل واسع وتسائل العديد عن صحة تلك الأخبار.
ونفى مسئول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن  تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير.

وعلق فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، علي الأنباء المتداولة بشأن تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر القادم، وأكد فخري علي أن الأخبار المتداولة غير صحيحة.
وأشار فخري الفقي، إلى أنه لا يوجد نية لتعويم الجنية المصري، وذلك نظرًا لتأثير ذلك التعويم على الأمن القومي وتفاقم التضخم وارتفاع أسعار المعيشة.

وأردف أنه في حال تخصيص من 5 لـ10 مليارات دولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي، يمكن أن يكون هناك تعويما للجنيه بمعناه التقليدي، وعقب أنه لا يمكن تعويم العملة إلا بعد تراجع التضخم وتوفير حصيلة دولارية كافية، وأي تخفيض لقيمة الجنيه دون توافر هذين الشرطين يمس الأمن القومي المصري.
وشهد سعر الدولار  تراجعا قويا عالميا، إلى مستويات 
متدنية مقابل العملات الست الرئيسية على مستوى العالم، وذلك بحسب مؤشر الأخضر ، حيث سجل 102.79 نقطة.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير.
وزاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرا في مصر، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أزمة العملة وسعر الدولار، وسط مقترح حكومي لزيادة التدفق الدولاري في الأسواق المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.

وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقراراً منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 9 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات  و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.


كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .
وكان قد  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس الماضي ، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص.
وتتيح هذه المبادرة المُقترحة تتيح الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فيها الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.

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