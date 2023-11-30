أمانة التنمية بـ حماة الوطن تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بفندق الماسة بمدينة نصر.

وبدأ المؤتمر الجماهيري الرابع لحزب حماة الوطن، بتلاوة أيات من القرآن الكريم من القارئ الشيخ ضياء الدين بدر.

وتلي ذلك عرض فيلم تسجيلي يرصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حققها في مختلف المجالات من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وحضر المؤتمر، الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والنائب أشرف أبو النصر أمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن و نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والإعلامية نائلة فاروق رئيس التيلفزيون المصري، والنائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، والنائبة مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والقيادات الحزبية.