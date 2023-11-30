وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقابضة يزوران مشروعات الصرف الصحي بالفيوم



استقبل المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بهدف تفقد انشطة البرنامج بقري هويدي وشرف الدين مقاولة شركة الرواد والتحقق من استيفاء متطلبات الاداء البيئي والمجتمعي واشتراطات السلامة والصحة المهنية

يأتى ذلك في اطار تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الأستثمار الأوروبى EIB ومنحة مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي NIF ، كما تفقدت الزياره محطتي معالجة صرف صحي إبشواى وكفر محفوظ.

ضم الوفد كلا من ايمي ساكستون الخبير المجتمعي و جيمس لاكوس الخبير البيئي واسيرا جرسنول خبير قطاع المياه بالبنك ومصطفى أسعد مسئول البنك بمصر .

رافقهم كل من المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة والمهندس محمود صبري والأستاذة منى خليفة واستاذ احمد حلاوة واستاذ وجدي جمال خبيري وحده ادارة المشروع بالشركة القابضة والمهندس صفوت خالد مدير مرحلة الإنشاءات بمكتب الاستشاري البرنامج والدكتور محمد حسين نائب مدير مرحلة الإنشاءات والمهندس احمد ابو النجا خبير السلامة والصحة المهنية بمكتب الاستشاري والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ PIU المشروع بالشركة والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والعميد ياسر جلال مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالوحدة ومهندسي الإشراف بالمواقع واعضاء المكون المجتمعي بوحده PIU بالشركة.

وأكد المهندس محمد النجار من جانبه حرص الشركة على تنفيذ كافة البنود التعاقدية والاشتراطات الفنية المطلوبة لضمان أعلى معايير الجودة وتطبيق اشتراطات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

مشيراً لتواجد المكون المجتمعي لشركة مياه الفيوم بصفة مستمرة بين المواطنين بالقرى الجاري تنفيذ الأعمال بها والاستماع لشكواهم ومقترحاتهم ورصد جميع الشكاوى والعمل على حلها لضمان عدم وقوع أي ضرر على المواطنين أو العاملين بالمشروعات ، وأن الشركة تسعى لتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمشروعات لضمان دخولها حيز الخدمة في موعدها المقرر.

جديد بالذكر أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف للقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على القنوات المائية من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان ٥٧ قرية لخدمة ٩٤٠ ألف مواطن من المناطق الريفية الغير مخدومة بمحافظة الفيوم.