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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف: حياة كريمة قدمت حلولا جذرية لمشكلات مزمنة في القرى

صدى البلد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،المؤتمر  الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة ، لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام، بجانب عرض الفعاليات التي شارك فيها متطوعو حياة كريمة ببني سويف، وحث المواطنين علي ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ، حيث عقد المؤتمر بالصالة المغطاة لنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف

بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيديو حول القضية الفلسطينية، وما تم بذله من جهود لدعم تلك القضية والأشقاء فى غزة، والإجراءات التي تم تنفيذها والمقرر تنفيذها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى عرض فيديو  آخر حول إنجازات مؤسسة حياة كريمة، وجهود المؤسسة من مشروعات ومبادرات خدمية داخل مصر، وكذا استعراض جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهم إنجازاتها بقرى محافظة بني سويف

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، العقيد مدحت زكريا مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة ، الدكتور محمد جبر  معاون المحافظ_منسق مبادرة حياة كريمة ببني سويف، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف ، الدكتور أحمد مكي  رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية ، القمص أرميا ممثل الكنيسة، والعديد من القيادات السياسية والتنفيذية ولفيف من الشباب بالمحافظة ومنسقي حياة كريمة بالمراكز والمتطوعين.

وأبدى المحافظ سعادته وحرصه على المشاركة والتواجد في هذا اللقاء ، مشيداً بجهود مؤسسة حياة كريمة، على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، معرباً عن تقديره للقائمين على منظومة العمل بالمؤسسة، لحسن اختيار التوقيت والموضوع، وهما موضوع "حياة كريمة"، والقضية الفلسطينية، والذي يتسق مع أهداف ومحاور تحقيق رسالة المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي،

 

كما أعرب المحافظ عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاقه مبادرة"حياة كريمة"، والتي أصبحت ذات صدى على الصعيد الدولى وليست على الصعيد المصري الداخلي ، حيث قدمت حلولاً جذرية لمشكلات مزمنة متراكمة عانت القرى على مدار سنوات، مشدداً على ضرورة توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الجانب، مع  التأكيد على أهمية مثل اللقاءات والفعاليات والحوار مع المواطنين لزيادة وعيهم بالجهود التي يتم تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية

وثمن محافظ بني سويف الدور الريادي الذى تقوم به مصر في محيطها العربي والإقليمي والدولى  ودعمها التاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، من خلال القيادة السياسية والوزرات والأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يتجسد اليوم في هذا اللقاء  الذى تنظمه مؤسسة حياة كريمة واطلاقها عدد من القوافل الداعمة إلى غزة،  منوها أن  عبارة " مصر أم الدنيا" لم تأت من فراغ ، بل هو واقع ملموس نعيشه ، حينما تجدها ملاذا آمناً لكافة الأشقاء من الدول العربية المجاورة ، في أوقات الأزمات والشدة ، عندها  تجد مصر فاتحة ذراعيها لتحضن أبناء ومواطني تلك الدول الأشقاء  على أرضها  دونما تفريق تتقاسم معهم لقمة العيش على الرغم من الظروف الاقتصادية التي كانت لها تداعياتها على معظم دول العالم ، الأمر الذي يجعلنا فخورين بقيادتنا السياسية وحكمتها  في إدارة الأزمات والعبور لبر الأمان

من جهتهم أكد مسؤولو حياة كريمة ببني سويف، أن المؤتمر يهدف "بجانب دعم القضية الفلسطينية "تعريف المواطنين بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة في المبادرة الرئاسية ، وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة بني سويف ، مشيرين إلى أن المسئولين بالمحافظة، وكافة الجهاز التنفيذي، سعداء بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، حيث يتم التنسيق فى كافة الحوارات المجتمعية واللقاءات والاجتماعات التى شملتها المبادرة.

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