الشيخ عبدالله جهامة: الشعب المصري ساهم بأكثر من 70% من المساعدات لقطاع غزة

قال الشيخ عبدالله جهامة، مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إنه خلال زيارة النواب إلى شمال سيناء خلال الأسبوع الماضي ضمن فاعليات “صوت غزة” شاهدوا التريلات الموجودة على معبر رفح، التي يتم تجهيزها للدخول إلى معبر رفح، لافتا إلى أن الشعب المصري ساهم بأكثر من 70% من المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف الشيخ عبدالله جهامة خلال كلمته بمؤتمر “صوت غزة من الإسماعيلية”، المذاع عبر قناة الحياة ، أنه خلال الأسابيع الماضية تم تنظيم مؤتمرات “ صوت غزة من القاهرة”، و" صوت غزة من شمال سيناء"، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد يدعم القضية الفلسطينية.

مأساة يشاهدها العالم

وأوضح مستشار رئيس مجلس القبائل أن ما يجرى في قطاع غزة، والضفة الغربية مأساة، يشاهدها العالم، مؤكدا على صمود واستبسال الشعب الفلسطينى.

وتساءل الشيخ عبدالله جهامة قائلا:" فين الدول الأوروبية المتقدمة اللي دايما حريصة على الديمقراطية و حقوق الإنسان، هما فين من دم الشهداء فى مختلف الفئات بغزة؟