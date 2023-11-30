أمين حماة الوطن يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بانتخابات الرئاسة

دعا الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم حزب حماة الوطن، جميع المصريين بالخارج إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والتواجد أمام لجان الانتخابات للتصويت خلال المواعيد المقررة والتي تبدأ من غد الجمعة الأول من ديسمبر وحتى الأحد المقبل بالمقار المحددة سلفاً .

وأكد العطيفي فى بيان صحفى له أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري، مشيراً إلى أن حزب حماة الوطن لديه كوادر حزبية بالخارج.

وأوضح أمين تنظيم حزب حماة الوطن أن الحزب لديه غرفة عمليات مركزية منعقدة على مدار الساعة لاستقبال كافة الرسائل بشأن العملية الانتخابية، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الفعال للهيئة الوطنية للانتخابات من توفير عناوين المقار الانتخابية وتقديم كافة التسهيلات لصالح تصويت المواطنين في ظل حياد تام من قبلها.