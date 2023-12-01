عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول لفوز كاسح على لاسك لينز النمساوي 4-0، أمس الخميس، على ملعب أنفيلد، في خامس جولات دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل صلاح ثالث أهداف الريدز في شباك ضيفه النمساوي، من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى اقتراب صلاح من مئويته التهديفية الثانية بقميص ليفربول، وذلك عقب وصوله لهدفه رقم 199 في مختلف البطولات.


وسيصبح النجم المصري قريبا خامس لاعب في تاريخ الريدز، يصل إلى 200 هدف، متفوقا على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا.

من جانبها، أفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن صلاح سجل هدفه الـ20 بآخر 19 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد مع الريدز.

محمد صلاح ليفربول الدوري الأوروبي صلاح الريدز ستيفن جيرارد ملعب أنفيلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 600 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد ارتفاع جنوني.. وعيار21 مفاجأة

نادي الدحيل القطري يطلب ضم محمد عبد المنعم .. تفاصيل

تراجع في الطلب| خسائر قوية لـ الدولار.. وضربة موجعة للسوق السوداء| ماذا حدث؟!

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

قرار عاجل وحاسم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي| تفاصيل

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

بيشغلوا دماغهم على المصريين.. رضوى الشربيني تسخر من شركة مشروبات غازية

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي مع ليفربول

موضوعات متعلقة

الأرجنتين الأول عالميا ومصر خامس إفريقيا.. تصنيف المنتخبات لشهر نوفمبر

وست هام يبلغ ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي

خماسية نظيفة.. فرايبورج يقسو على أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

6 ممثلين لمصر في رابطة الأندية الإفريقية.. تعرف عليهم

رسميا.. الكاف يعلن نقل مقره إلى العاصمة الإدارية الجديدة

الأهلي السعودي يقسو على أبها بسداسية نظيفة في دوري روشن

6 ساعات سفر.. بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

تعادل فاركو والمقاولون العرب 1-1 في الدوري

ترشيحاتنا

الجالية المصرية بـ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الرئيس السيسي ..صور

سفارات مصر في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت بانتخابات الرئاسة 2024

في سفارة مصر بـ بانكوك.. ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 ينطلق بتايلاند

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

سفارة مصر في بانكوك تستقبل أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة 2024

عضو الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة سبورتنج لشبونة ووقف القيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استحقته عن جدارة ..سيدة تثير الجدل بحصولها على لقب أكثر امرأة مكروهة

جمال شعبان : الحلبة بها 7 فوائد وخاصة تناولها في الشتاء

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد | اعرف التفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

مفاجأة مدوية.. ليفربول يرغب في ضم مبابي مقابل بيع محمد صلاح «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ