خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن إنجاز تاريخي مع ليفربول

قاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول لفوز كاسح على لاسك لينز النمساوي 4-0، أمس الخميس، على ملعب أنفيلد، في خامس جولات دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل صلاح ثالث أهداف الريدز في شباك ضيفه النمساوي، من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

وأشارت شبكة "بي بي سي" إلى اقتراب صلاح من مئويته التهديفية الثانية بقميص ليفربول، وذلك عقب وصوله لهدفه رقم 199 في مختلف البطولات.



وسيصبح النجم المصري قريبا خامس لاعب في تاريخ الريدز، يصل إلى 200 هدف، متفوقا على العديد من الأساطير الذين لم يحققوا هذا الإنجاز، على رأسهم ستيفن جيرارد صاحب الـ186 هدفا.

من جانبها، أفادت شبكة "بليتشر ريبورت" بأن صلاح سجل هدفه الـ20 بآخر 19 مباراة خاضها في ملعب أنفيلد مع الريدز.