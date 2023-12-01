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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تطالب ذوي الإعاقة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

طالبت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ذوي الإعاقة بضرورة المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية القادمة.


وتنطلق اليوم /الجمعة/ الانتخابات الرئاسية 2024 لتصويت للمصريين بالخارج ولمدة ثلاث أيام (1 - 3 ديسمبر 2023)، وللمصريين في الداخل خلال أيام 10 و11و12 ديسمبر المُقبل.


وأكدت نهال بلبع -في تصريحات صحيفة، مساء أمس/الخميس/- أن الرئيس الفتاح السيسي، أولي ملف "قادرون باختلاف" عناية ورعاية خاصة، كما أنه أسهم بقوة فى تغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم، وكذلك سياسة الدولة في دمجهم فى العديد من الأنشطة والأحداث، مشيرة إلى أن الدعم لأصحاب الهمم والقدرات لم ولن يتوقف حتي يتم تمكينهم من كافة حقوقهم والمشاركة والتفاعل مع المجتمع.


وشددت بلبع، خلال الحفل الختامي لأنشطة وفعاليات مكتب قادرون باختلاف البحيرة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بدمنهور ، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.


ومن جانبها، أكدت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضايا الأشخاص ذوي الهمم، حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، فقد تم تخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي، وكذلك تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع.


وطالبت بضرورة المشاركة الايجابية وبكثافة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، لافته إلى التيسيرات التي ستقدم في الانتخابات القادمة لذوي الهمم من خلال إتاحة طريقة برايل، الأمر الذي يبرهن على الدعم والحماية الاجتماعية الذي توليه القيادة السياسية لهم، مؤكدة أنه سيتم التوسع في جميع المجالات والأنشطة التي تخدم ذوي القدرات والهمم.


بدوره، قام إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، باستعراض نبذه عن مكتب قادرون باختلاف والأنشطة التي يقدمها المكتب لذوي الهمم وأيضاً البطولات الدولية التي حصل عليها أبطال قادرون باختلاف.


وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم تسجيلي من مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تم من خلاله استعراض الأنشطة والفعاليات التي تمت بمكتب قادرون بإختلاف، ثم حفل فني قدمة فريق الكورال والموسيقي بمركز الفنون بالمديرية والحاصل علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الأغاني الوطنية، واستعراض بعنوان (فدائي) مقدم من مؤسسة الرجاء برشيد، وفقرة استعراضية بعنوان (فلسطين في القلب). 


كما شملت فعاليات الحفل عقد ندوة تثقيف سياسي بعنوان (شارك الكلمة كلمتك) قدمها الدكتور السيد مرجان أستاذ القانون العام وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وفي ختام الحفل تم تكريم أبطال قادرون بإختلاف الحاصلين علي البطولات الدولية. 


وقامت نهال بلبع، وإيمان كريم، والوفد المرافق لهما بتفقد نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، حيث تم استعراض الأنشطة التي يقدمها النادي للمواطنين من ذوي الهمم.
 

 

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