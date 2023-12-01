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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد الجالية المصرية بالإمارات يكشف آخر الاستعدادات لـ الانتخابات الرئاسية

توافد أبناء الجالية
توافد أبناء الجالية المصرية بالإمارات للانتخاب

قال شعبان رأفت، رئيس اتحاد الجالية المصرية بالإمارات، إن اللجان بدأت في استقبال المواطنين، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا، متابعا: أعضاء الحملة الانتخابية متواجدين منذ الساعة السابعة ونصف.


وأضاف شعبان رأفت، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك إقبال كبير من المصريين على لجان الانتخابات الرئاسية، من مختلف الأعمار وذوي الهمم.

 

وأكمل: حددنا مناطق التقاء للناخبين، وتوفير وسائل نقل مجانية للناخبين، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد بعد صلاة الجمعة.


وأوضح أنه تم عقد لقاءات وندوات، تحت إشراف الحملة الانتخابية، وذلك داخل الأندية المصرية في دبي والإمارات، منوها بأن الجالية المصرية في دبي أجمعت على اختيار وانتخاب الرئيس السيسي.

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